Аваков дал понять, что в премьеры не метит

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Пятница, 10 апреля 2020, 13:25

Министр внутренних дел Арсен Аваков намекнул, что пост премьер-министра Украины его на данный момент не интересует.

Источник: министр в своем Facebook

Детали: Позно вечером Аваков написал длинный пост от том как важно "держать строй, не сорваться - и режимом карантина окончательно разорвать все цепочки распространения опасного вируса". В комментариях министра спросили, можно ли расценивать его обращение как "подготовку к премьерству". На что Аваков ответил следующим образом:

Прямая речь: "Надеюсь, Бог милует. Мне теперешний премьер нравится!".

Справка: Арсен Аваков стал министром внутренних дел в 2014 году. С тех пор ему удалось сохранить пост при смене нескольких премьер-министров. После парламентских выборов курсировали слухи о возможности назначения Авакова силовым вице-премьером и даже о более высоких амбициях политика, но глава МВД остался в своем кресле.

Неоднократно он подвергался критике за отсутствие прогресса в расследовании громких уголовных дел и обвинениям в провале реформы МВД.

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Украинская правда
Темы: Аваков Кабинет министров


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