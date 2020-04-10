Зеленський про відсутність COVID-19 на Миколаївщині: негайно необхідно розібратися з цим

Президент Володимир Зеленський доручив негайно розібратися із ситуацією у Миколаївській області, де офіційно не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус.

Джерело: пресслужба офісу президента після щоденної наради щодо протидії COVID-19 в Україні

Пряма мова: "Ціла область у нас залишається під питанням. Ми не знаємо, скільки людей там можуть бути хворими на COVID-19, а відтак не можемо оцінити ризиків поширення хвороби. Негайно, просто негайно, без затримок необхідно розібратися з цим".

Деталі: Зеленському повідомили, що на Миколаївщині проводиться дуже мала кількість тестувань, до того ж є питання до якості засобів, за допомогою яких роблять аналізи.

Також під час наради обговорили фінансування лікарень всієї країни через зміну системи направлення коштів після впровадження другого етапу медреформи.

Зеленський наполіг на забезпеченні засобами захисту неопорних лікарень: "Забезпечити лікарів треба терміново по всій країні".

Що було раніше: Вранці 9 квітня в Миколаїв прибув головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який планує розібратися, чому в Миколаївській області не зафіксовано жодного випадку коронавірусу.

За результами свого візиту Ляшко повідомив, що все побачене його задовільнило. Коронавірусу на Миколаївщині він не знайшов.

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