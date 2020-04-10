Зеленский об отсутствии COVID-19 на Николаевщине: немедленно необходимо разобраться с этим

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Пятница, 10 апреля 2020, 13:51

Президент Владимир Зеленский поручил немедленно разобраться с ситуацией в Николаевской области, где официально не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Источник: пресс-служба офиса президента после ежедневного совещания по противодействию COVID-19 в Украине

Прямая речь: "Целая область у нас остается под вопросом. Мы не знаем, сколько людей там могут быть больными COVID-19, а поэтому не можем оценить рисков распространения болезни. Немедленно, просто немедленно, без задержек необходимо разобраться с этим".

Детали: Зеленскому сообщили, что на Николаевщине проводится очень малое количество тестирований, к тому же есть вопросы к качеству средств, с помощью которых делают анализы.

Также во время совещания обсудили финансирование больниц всей страны из-за изменения системы направления средств после внедрения второго этапа медреформы.

Зеленский настоял на обеспечении средствами защиты неопорных больниц: "Обеспечить врачей надо срочно по всей стране".

Что было раньше: Утром 9 апреля в Николаев прибыл главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который планирует разобраться, почему в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

По результатам своего визита Ляшко сообщил, что все увиденное его удовлетворило. Коронавируса на Николаевщине он не нашел.

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Предыстория:

  • По состоянию на утро 10 апреля в Украине подтверждены 2203 случая заболевания COVID-19. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 69 человек.
  • По состоянию на утро 10 апреля в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

Украинская правда
Темы: Николаевская область коронавирус Зеленский Covid-2019


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