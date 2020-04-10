Третя область обмежила пересування на вихідні
У Чернівецькій області на вихідні будуть працювати лише аптеки, а АЗС обслуговуватимуть лише машини служб екстреної допомоги.
Джерело: пресслужба Чернівецької обласної держадміністрації
Дослівно: "У вихідні та святкові дні у Чернівецькій області будуть запроваджені додаткові обмежувальні заходи, зокрема щодо пересування та перебування громадян в громадських місцях".
Деталі: Зокрема, із 13:00 суботи, 11 квітня, до 6:00 понеділка, 13 квітня, у Чернівецькій області діятиме особливий режим.
- Буде обмежено роботу (функціонування) всіх торгівельних об’єктів, незалежно від форм власності, ОКРІМ аптек.
- АЗС в області будуть працювати виключно для заправки машин служб екстреної допомоги: 101, 102, 103, 104.
Людей закликали дотримуватися обмежувальних заходів та залишатися вдома.
Що було раніше: На Волині і Закарпатті ввели режим максимального обмеження пересування на вихідних – людей просять не виходити з дому з 13:00 суботи до 6:00 понеділка.
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Передісторія:
- Станом на ранок 10 квітня в Україні підтверджено 2203 випадки захворювання на COVID-19. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 69 людей.