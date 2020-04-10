В Черновицкой области на выходные будут работать только аптеки, а АЗС будут обслуживать только машины экстренных служб.

Источник: пресс-служба Черновицкой областной госадминистрации

Дословно: "В выходные и праздничные дни в Черновицкой области будут введены дополнительные ограничительные меры, в частности относительно передвижения и пребывания граждан в общественных местах".

Детали: В частности, с 13:00 субботы, 11 апреля, к 6:00 понедельника, 13 апреля, в Черновицкой области будет действовать особый режим.

Будет ограничена работа (функционирование) всех торговых объектов, независимо от форм собственности, кроме аптек.

АЗС в области будут работать исключительно для заправки машин служб экстренной помощи: 101, 102, 103, 104.

Людей призывали соблюдать ограничительных мер и оставаться дома.

Что было раньше: На Волыни и Закарпатье ввели режим максимального ограничения передвижения на выходных – людей просят не выходить из дома с 13:00 субботы до 6:00 понедельника.