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Третья область ограничила передвижение на выходные

Пятница, 10 апреля 2020, 15:04
Третья область ограничила передвижение на выходные

В Черновицкой области на выходные будут работать только аптеки, а АЗС будут обслуживать только машины экстренных служб.

Источник: пресс-служба Черновицкой областной госадминистрации

Дословно: "В выходные и праздничные дни в Черновицкой области будут введены дополнительные ограничительные меры, в частности относительно передвижения и пребывания граждан в общественных местах".

Детали: В частности, с 13:00 субботы, 11 апреля, к 6:00 понедельника, 13 апреля, в Черновицкой области будет действовать особый режим.

  • Будет ограничена работа (функционирование) всех торговых объектов, независимо от форм собственности, кроме аптек.
  • АЗС в области будут работать исключительно для заправки машин служб экстренной помощи: 101, 102, 103, 104.

Людей призывали соблюдать ограничительных мер и оставаться дома.

 

Что было раньше: На Волыни и Закарпатье ввели режим максимального ограничения передвижения на выходных – людей просят не выходить из дома с 13:00 субботы до 6:00 понедельника.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире 

Предыстория:

  • По состоянию на утро 10 апреля в Украине подтверждены 2203 случая заболевания COVID-19. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 69 человек.

Украинская правда
Темы: Черновицкая областькарантинкоронавирусCovid-2019
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