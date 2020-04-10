Третья область ограничила передвижение на выходные
В Черновицкой области на выходные будут работать только аптеки, а АЗС будут обслуживать только машины экстренных служб.
Источник: пресс-служба Черновицкой областной госадминистрации
Дословно: "В выходные и праздничные дни в Черновицкой области будут введены дополнительные ограничительные меры, в частности относительно передвижения и пребывания граждан в общественных местах".
Детали: В частности, с 13:00 субботы, 11 апреля, к 6:00 понедельника, 13 апреля, в Черновицкой области будет действовать особый режим.
- Будет ограничена работа (функционирование) всех торговых объектов, независимо от форм собственности, кроме аптек.
- АЗС в области будут работать исключительно для заправки машин служб экстренной помощи: 101, 102, 103, 104.
Людей призывали соблюдать ограничительных мер и оставаться дома.
Что было раньше: На Волыни и Закарпатье ввели режим максимального ограничения передвижения на выходных – людей просят не выходить из дома с 13:00 субботы до 6:00 понедельника.
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Предыстория:
- По состоянию на утро 10 апреля в Украине подтверждены 2203 случая заболевания COVID-19. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 69 человек.