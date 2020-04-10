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В Китаї офіційно визнали, що собаки не їжа

П'ятниця, 10 квітня 2020, 15:52
В Китаї офіційно визнали, що собаки не їжа

Міністерство сільського господарства Китаю виключило собак зі списку домашніх тварин, яких дозволено розводити для споживання.

Джерело: агентство Kyodo.

Деталі: Хоча собаче м'ясо досі споживається деякими китайцями в деяких регіонах, Міністерство сільського господарства заявило, що виключило їх зі списку тварин, чиє м’ясо можна їсти, тому що "собаки перетворилися з традиційної домашнього худоби на домашніх тварин".

У новому списку згадується 31 вид і порода тварин, м’ясо яких можна споживати, включаючи свиней, корів, курей, кроликів і верблюдів, а також "особливу худобу", таку як північні олені і страуси, яких можна розводити для споживання або з іншою метою, наприклад, виробництва хутра.

Довідка: За підрахунками організації Humane Society International, в Азії з метою споживання м'яса щороку вбивають 30 мільйонів собак, зокрема в Китаї - близько 10 мільйонів. Також у Китаї щороку споживають близько чотирьох мільйони котів.

Що було раніше: Ці дії є  частиною заходів із припинення споживання людьми тварин дикої природи після того, як з’ясувалось, що поточна епідемія COVID-19 почала поширюватись з ринку морепродуктів в центральному китайському місті Ухань, який також торгував дикими тваринами, включаючи кажанів і змій.

Китайський уряд вже заборонив всю "незаконну" торгівлю і поїдання наведених диких тварин в кінці лютого.

Нагадаємо: Китайське місто Шеньчжень стало першим, де офіційно заборонили продаж та споживання собачого та котячого м'яса. Нові правила наберуть чинності 1 травня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Китайкоронавірус
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