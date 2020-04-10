В Китае официально признали, что собаки не еда

Министерство сельского хозяйства Китая исключило собак из списка домашних животных, которых разрешено разводить для потребления.

Источник: агентство Kyodo.

Детали: Хотя собачье мясо до сих пор потребляется некоторыми китайцами в некоторых регионах, Министерство сельского хозяйства заявило, что исключило их из списка животных, чье мясо можно есть, потому что "собаки превратились из традиционного домашнего скота в домашних животных".

В новом списке упоминается 31 вид и порода животных, мясо которых можно потреблять, включая свиней, коров, кур, кроликов и верблюдов, а также "особый скот", такой как северные олени и страусы, которых можно разводить для потребления или с другой целью, например, производства меха.

Справка: По подсчетам организации Humane Society International, в Азии с целью потребления мяса ежегодно убивают 30 млн собак, в частности в Китае - около 10 млн. Также в Китае ежегодно потребляют около четырех миллионов кошек.

Что было раньше: Эти действия являются частью мер по прекращению потребления людьми животных дикой природы после того, как выяснилось, что текущая эпидемия COVID-19 начала распространяться с рынка морепродуктов в центральном китайском городе Ухань, который также торговал дикими животными, включая летучих мышей и змей.

Китайское правительство уже запретило всю "незаконную" торговлю и поедание названных диких животных в конце февраля.

Напомним: Китайский город Шэньчжэнь стало первым, где официально запретили продажу и потребление собачьего и кошачьего мяса. Новые правила вступят в силу 1 мая.