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Посол ЄС: "Антиколомойський" закон – лакмусовий папірець для України

П'ятниця, 10 квітня 2020, 15:56

Завершення прийняття законодавства щодо врегулювання банківського сектора є "лакмусовим папірцем" для України у багатьох сенсах. 

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" розповів посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

"У серці цього є одне питання. Якщо я не помиляюся, $15 млрд з грошей українських платників податків було спрямовано останніми роками на врегулювання банківського сектора для латання дірок у банківському секторі. Хочеться бути впевненим, що ця ситуація не виникне більше ніколи, й буде ухвалено закон про врегулювання банківського сектора", - сказав Маасікас.

"Але також хтось може запитати, якщо таку кількість грошей платників податків було спрямовано в банківський сектор, чи не хоче уряд, Центральний банк вимагати повернення цих зниклих у банках грошей, дипломатично висловлюючись", - додав він.

Маасікас також зазначив, що від ухвалення цього закону залежить передання 500 млн євро для державного бюджету України відповідно до програми макрофінансової допомоги у вигляді позики з низькими відсотками.

"І в цьому плані пов'язаний з МВФ, і навіть більше пов'язаний з Україною, українським суспільством, закон про врегулювання банківського сектора є життєво важливою перевіркою", - пояснив дипломат.

30 березня Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Противники законопроєкту внесли до нього 16 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.

МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.

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