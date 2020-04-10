Посол ЕС: "Антиколомойский закон" – лакмусовая бумажка для Украины

Завершение принятия законодательства по урегулированию банковского сектора является лакмусовой бумажкой для Украины во многих смыслах.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью "Інтерфакс-Україна" рассказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

"В сердце этого есть один вопрос. Если я не ошибаюсь, $15 млрд из денег украинских налогоплательщиков было направлено в последние годы на урегулирование банковского сектора, для латания дыр в банковском секторе. Хочется быть уверенным, что эта ситуация не возникнет больше никогда, и будет принят закон об урегулировании банковского сектора", - сказал Маасикас.

"Но также кто-то может спросить, если такое количество денег налогоплательщиков было направлено в банковский сектор, не хочет ли правительство, Центральный банк требовать возврата этих пропавших в банках денег, дипломатично выражаясь", - добавил он.

Маасикас также отметил, что от принятия этого закона зависит передача 500 млн евро для государственного бюджета Украины в соответствии с программой макрофинансовой помощи в виде займа под низкие проценты.

"И в этом плане связанный с МВФ, и даже больше связанный с Украиной, с украинским обществом, закон об урегулировании банковского сектора является жизненно важной проверкой", - пояснил дипломат.

30 марта Верховная рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Противники законопроекта внесли в него 16 335 правок. Больше всего предложений поступило от монобольшинства - свыше 13 000 поправок.

МВФ призвал для предоставления новой программы для Украины принять законы по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также по земельной реформе.