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Українські лікарі в Італії: стало відомо, як допомагає наша команда

П'ятниця, 10 квітня 2020, 17:54
Українські лікарі в Італії: стало відомо, як допомагає наша команда

Група з 20 українських лікарів, яка 4 квітня вилетіла для допомоги в Італію, перебуває в провінції Марке, де найбільша кількість хворих та померлих від коронавірусу.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ із посиланням на розповідь одного з членів команди лікарів, керівника госпіталю МВС в Київській області Юрія Сака

Деталі: За його словами, коли лікарі прилетіли в Італію, їх було розділено на дві групи по 10 осіб. Половина розташувалась у лікарні міста Пезаро, курортному місті на узбережжі Адріатичного моря, інша група працює в місті Урбіно, десь за 100 км. Це все одна провінція Марке.

Група в Пезаро складається з п’яти лікарів МВС та п’яти - МОЗ, з них одна дівчина – лікар, інші – медсестри. Робочий день починається о 8:00 і триває до 14:00, це перша зміна. Друга зміна з 14:00 до 20:00. Ще є нічні зміни – з 20:00 до 8:00. Лікарі на нічні зміни не ходять, лише медсестри.

 

Пацієнти тут всі, як правило, літні люди. 

За словами Сака, зараз навантаження на лікарів та медсестер не настільки велике, як було два тижні тому, коли був пік поступлення хворих до шпиталю.

Проживають лікарі в готелі, який знаходиться в 15 хвилинах ходьби від лікарні. Він був відкритий тільки для української команди. Живуть медики по одному, харчування приносять в номер.

Пересуваються лікарі тільки в масках і на відстані 3-5 метрів один від одного. Якщо поліція бачить, що вони йдуть групою 2-3-4 людини, зупиняють та питають, тому що  правила карантину дуже жорсткі.

Лікар розповів, що машини швидкої в Італії повністю заклеєні плівкою, яка обробляється і весь персонал також знаходиться в захисних костюмах.

Італійські лікарі дуже тепло зустріли українську команду колег. Вони пояснюють їм, як проходить діагностика та лікування пацієнтів. Українці знайомляться з протоколами лікування та ліками, які застосовуються. Їм дозволяють бути присутніми при хірургічних операціях.

Сак наголосив, що усі карантинні заходи в Україні - виправдані. В Італії вони були із запізненням, що дало можливість дуже швидко розповсюдитись вірусу і призвело до великих втрат.

Передісторія:

  • 4 квітня 20 медиків систем МВС та МОЗ відлетіли допомагати італійським лікарям. Всі лікарі полетіли добровільно.
  • Станом на кінець березня в Італії від коронавірусу померли 63 лікаря.

Українська правда

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Теми: ІталіякоронавірусмедицинаCovid-2019
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