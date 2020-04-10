Украинские врачи в Италии: стало известно, как помогает наша команда

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Пятница, 10 апреля 2020, 17:54

Группа из 20 украинских врачей, которая 4 апреля вылетела для помощи в Италию, находится в провинции Марке, где наибольшее количество больных и умерших от коронавируса.

Источник: Министерство внутренних дел со ссылкой на рассказ одного из членов команды врачей, руководителя госпиталя МВД в Киевской области Юрия Сака

Детали: По его словам, когда врачи прилетели в Италию, они были разделены на две группы по 10 человек. Половина расположилась в больнице города Пезаро, курортном городе на побережье Адриатического моря, другая группа работает в городе Урбино, где-то в 100 км. Это все одна провинция Марке.

Группа в Пезаро состоит из пяти врачей МВД и пяти - Минздрава, из них одна девушка - врач, другие - медсестры. Рабочий день начинается в 8:00 и длится до 14:00, это первая смена. Вторая смена с 14:00 до 20:00. Еще есть ночные смены - с 20:00 до 8:00. Врачи на ночные смены не ходят, только медсестры.

 

Пациенты все, как правило, пожилые люди.

По словам Сака, сейчас нагрузка на врачей и медсестер не столь велика, как была две недели назад, когда был пик поступления больных в больницу.

Проживают врачи в отеле, который находится в 15 минутах ходьбы от больницы. Он был открыт только для украинской команды. Живут медики по одному, питание приносят в номер.

Передвигаются врачи только в масках и на расстоянии 3-5 метров друг от друга. Если полиция видит, что они идут группой 2-3-4 человека, останавливают и спрашивают, потому что правила карантина очень жесткие.

Врач рассказал, что машины скорой помощи в Италии полностью заклеены пленкой, которая обрабатывается и весь персонал также находится в защитных костюмах.

Итальянские врачи очень тепло встретили украинскую команду коллег. Они объясняют им, как проходит диагностика и лечение пациентов. Украинцы знакомятся с протоколами лечения и лекарствами, которые применяются. Им позволяют присутствовать при хирургических операциях.

Сак подчеркнул, что все карантинные мероприятия в Украине - оправданы. В Италии они были введены с опозданием, что позволило очень быстро распространиться вирусу и привело к большим потерям.

Предыстория:

  • 4 апреля 20 медиков систем МВД и Минздрава улетели помогать итальянским врачам. Все врачи отправились добровольно.
  • По состоянию на конец марта в Италии от коронавируса умерли 63 врача.

Украинская правда
Темы: Италия коронавирус медицина Covid-2019


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