Зеленський "хейтерам" школи онлайн: Страшно – не створити нічого, окрім нечистот

Президент України Володимир Зеленський накинувся на критиків проекту Всеукраїнська школа онлайн, які звернули увагу на допущені в уроках помилки.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: Окремо, я хочу підтримати наших вчителів з проекту Всеукраїнська школа онлайн. Ви великі молодці! Ви подолали страх телекамер та у короткі терміни стали вчителями для всієї України. Вам вдячні мільйони батьків та школярів за доступ до знань. Помилитись – не страшно.

Страшно – за все своє життя не створити нічого, окрім нечистот. Страшно це бути ніким і самостверджуватись за рахунок приниження інших людей".

Деталі: Зеленський заявив, що адресує ці слова кожному "хейтеру, який вважав своїм священним обов’язком написати гидоту на адресу українських вчителів".

Що було раніше: З 6 квітня, в Україні стартувала "Всеукраїнська школа онлайн" для школярів, які припинили навчання через карантин. У межах проєкту 40 педагогів з Києва стали учителями для дітей всієї України.

Водночас у відеоуроках глядачі виявили низку помилок. Важливо, що уроки виходять не в прямому ефірі, а у записі.

На адресу вчителів полетіли образи.

Математик Дмитро Номіровський, який долучився до зйомок, розповів, що через умови, в яких створювали проєкт, помилок уникнути неможливо і їх ще буде багато, оскільки вчителів збирали без кастингу, за роботу їм не платять, а більшість бачать камеру вперше в житті.

Коректорів та редакторів, відповідальних за перевірку цих матеріалів, в проєкті просто немає, стверджує Номіровський, а самим вчителям переглянути відзнятий матеріал і внести правки не дозволяють продюсери.

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