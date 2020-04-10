Зеленский "хейтерам" школы онлайн: Страшно - не создать ничего, кроме нечистот

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Пятница, 10 апреля 2020, 19:12

Президент Украины Владимир Зеленский набросился на критиков проекта Всеукраинская школа онлайн, которые обратили внимание на допущенные в уроках ошибки.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: Отдельно, я хочу поддержать наших учителей из проекта Всеукраинская школа онлайн. Вы большие молодцы! Вы преодолели страх телекамер и в короткие сроки стали учителями для всей Украины. Вам благодарны миллионы родителей и школьников  за доступ к знаниям. Ошибиться - не страшно.

Страшно - за всю свою жизнь не создать ничего, кроме нечистот. Страшно это быть никем и самоутверждаться за счет унижения других людей".

Детали: Зеленский заявил, что адресует эти слова каждому "хейтеру, который счел своим священным долгом написать гадость в адрес украинских учителей".

Что было раньше: С 6 апреля, в Украине стартовала "Всеукраинская школа онлайн" для школьников, прекративших обучение из-за карантина. В рамках проекта 40 педагогов из Киева стали учителями для детей всей Украины.

В то же время в видеоуроках зрители обнаружили ряд ошибок. Важно, что уроки выходят не в прямом эфире, а в записи.

В адрес учителей полетели оскорбления.

Математик Дмитрий Номировский, который приобщался к съемкам, рассказал, что из-за условий, в которых создавали проект, ошибок избежать невозможно и их будет много, поскольку учителей собирали без кастинга, за работу им не платят, а большинство видят камеру впервые в жизни.

Корректоров и редакторов, ответственных за проверку этих материалов, в проекте просто нет, утверждает Номировский, а самим учителям посмотреть отснятый материал и внести правки не позволяют продюсеры.

Напомним:

  • Проект "Всеукраинская школа онлайн", который имеет целью обеспечение дистанционного обучения для учащихся средних и старших классов на всей территории страны инициировал президент Зеленский
  • По замыслу, ученики с пятого по одиннадцатый класс смогут дистанционно изучать 11 предметов.



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