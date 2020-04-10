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На Донбасі поранили бійця ООС

П'ятниця, 10 квітня 2020, 19:17

10 квітня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, зокрема із використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь, одного українського захисника поранили.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Внаслідок ворожих обстрілів отримав поранення один з військовослужбовців Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник чотири рази обстріляв наші позиції поблизу Опитного, Красногорівки і Авдіївки з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Застосовуючи чергові вогневі засоби, українські захисники жорстко подавили вогневу активність окупантів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації здійснили шість обстрілів із використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь.

По опорних пунктах Об’єднаних сил неподалік Новозванівки противник випустив 13 мін 120-го калібру, а оборонців Новоолександрівки ворог двічі обстріляв з мінометів калібру 82 мм, використавши 15 мін.

У напрямку населеного пункту Золоте-5 окупанти випустили по околицях Оріхового вісім мін 120-го та десять - 82-го калібру, а також вели вогонь з гранатометів різних систем. Крім того, з мінометів калібру 82 мм збройні формування Російської Федерації обстріляли наші позиції поруч з Новотошківським, випустивши вісім мін.

Вдень поблизу Кримського ворог протягом півгодини вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українська правда

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Теми: ООСбойові діїДонбас
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