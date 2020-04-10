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На Донбассе ранили бойца ООС

Пятница, 10 апреля 2020, 19:17

10 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, в частности с использованием запрещенных Минскими договоренностями вооружений, одного украинского защитника ранили.

Источник: штаб ООС

Детали: В результате вражеских обстрелов получил ранения один из военнослужащих Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник четыре раза обстрелял наши позиции вблизи опытных, Красногоровки и Авдеевки из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Применяя дежурные огневые средства, украинские защитники жестко подавили огневую активность оккупантов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили шесть обстрелов с использованием запрещенных минского договоренностями вооружений.

По опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Новозвановки противник выпустил 13 мин 120-го калибра, а защитников Новоалександровки враг дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, использовав 15 мин.

В направлении населенного пункта Золотое-5 оккупанты выпустили по окрестностям Орехово восемь мин 120-го и десять - 82-го калибра, а также вели огонь из гранатометов различных систем. Кроме того, из минометов калибра 82 мм вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли наши позиции рядом с Новотошковское, выпустив восемь мин.

Днем возле Крымского враг в течение получаса вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинская правда
Темы: ООСбоевые действияДонбасс
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