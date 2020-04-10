СБУ перевіряє Миколаївську ОДА через відсутність заражень COVID-19

На Миколаївщині Служба безпеки України перевіряє інформацію про службову недбалість посадовців Обласної державної адміністрації при протидії розповсюдженню COVID-19.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: СБУ перевіряє інформацію про можливу службову недбалість посадовців Миколаївської ОДА щодо невжиття невідкладних заходів для забезпечення першочергових потреб регіону при протидії розповсюдженню коронавірусної інфекції COVID-19.

На думку правоохоронців, посадовці Миколаївської ОДА, в умовах стрімкого поширення пандемії та необхідності реалізації термінових заходів, визначених керівництвом країни, не вжили реальних заходів для виконання рішення облради. За попередньою версією слідства, дії чиновників могли заподіяти значну шкоду життю та здоров’ю мешканців області через розповсюдження COVID-19.

Що було раніше: Вранці 9 квітня в Миколаїв прибув головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який планує розібратися, чому в Миколаївській області не зафіксовано жодного випадку коронавірусу.

За результами свого візиту Ляшко повідомив, що все побачене його задовільнило. Коронавірусу на Миколаївщині він не знайшов.

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