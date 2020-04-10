СБУ проверяет Николаевскую ОГА из-за отсутствия заражений COVID-19

На Николаевщине Служба безопасности Украины проверяет информацию о служебной халатности должностных лиц областной государственной администрации при противодействии распространению COVID-19.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: СБУ проверяет информацию о возможной служебной халатности должностных лиц Николаевской ОГА относительно непринятия неотложных мер для обеспечения первоочередных потребностей региона при противодействии распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

По мнению правоохранителей, должностные лица Николаевской ОГА, в условиях стремительного распространения пандемии и необходимости реализации срочных мер, определенных руководством страны, не приняли реальных мер для исполнения решения облсовета. По предварительной версии следствия, действия чиновников могли причинить значительный вред жизни и здоровью жителей области из-за распространения COVID-19.

Что было раньше: Утром 9 апреля в Николаев прибыл главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который планирует разобраться, почему в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

По результатам своего визита Ляшко сообщил, что все увиденное его удовлетворило. Коронавируса на Николаевщине он не нашел.

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