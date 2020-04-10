СБУ проверяет Николаевскую ОГА из-за отсутствия заражений COVID-19

1994 просмотра
Пятница, 10 апреля 2020, 19:58

На Николаевщине Служба безопасности Украины проверяет информацию о служебной халатности должностных лиц областной государственной администрации при противодействии распространению COVID-19.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: СБУ проверяет информацию о возможной служебной халатности должностных лиц Николаевской ОГА относительно непринятия неотложных мер для обеспечения первоочередных потребностей региона при противодействии распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

По мнению правоохранителей, должностные лица Николаевской ОГА, в условиях стремительного распространения пандемии и необходимости реализации срочных мер, определенных руководством страны, не приняли реальных мер для исполнения решения облсовета. По предварительной версии следствия, действия чиновников могли причинить значительный вред жизни и здоровью жителей области из-за распространения COVID-19.

Что было раньше: Утром 9 апреля в Николаев прибыл главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который планирует разобраться, почему в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

По результатам своего визита Ляшко сообщил, что все увиденное его удовлетворило. Коронавируса на Николаевщине он не нашел.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире 

Предыстория:

  • По состоянию на утро 10 апреля в Украине подтверждены 2203 случая заболевания COVID-19. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 69 человек.
  • Тем временем в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

Украинская правда
Темы: СБУ Николаев коронавирус карантин эпидемия


powered by lun.ua
Материалы по теме
СБУ предлагает продлить запрет российских соцсетей еще на 3 года 10 апреля 2020, 16:45
Нардепа Лероса допросили по делу о "пленки с братом Ермака" 10 апреля 2020, 15:41
ГБР и СБУ отказались расследовать совет с ОРДЛО Ермака, Вятрович подал в суд 10 апреля 2020, 13:38
Все новости
Главные новости
ГБР отреагировало на выпад Авакова
Зеленский анонсировал сокращение зарплат всех госслужащих
Разумков показал повестку дня на внеочередное заседание 13 апреля
Аваков заступился за Черновол и набросился на ГБР: Я такой же – приходите ко мне
Все новости
здоровье

Употребление чеснока не убережет от коронавируса. ВОЗ опровергает мифы

мимими

Милые фото двух ретриверов из Канады

Поиск по сайту
Архив
Весь архів