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Працівниця лікарні померла від COVID на Хмельниччині: перша смерть в регіоні

П'ятниця, 10 квітня 2020, 20:57
Працівниця лікарні померла від COVID на Хмельниччині: перша смерть в регіоні

У Хмельницькій області від коронавірусу померла працівниця місцевої лікарні. Це перший летальний випадок від недуги в регіоні.

Джерело: Хмельницька ОДА у Facebook

Дослівно: "За результатами дослідження референс-лабораторії Центру громадського здоров'я МОЗ, посмертно підтверджено діагноз COVID-19 у працівниці Хмельницької районної лікарні, що перебувала на лікуванні у цьому ж медичному закладі".

Деталі: Наразі встановлено коло контактних осіб померлої. Вирішується питання щодо проведення їхнього ПЛР-дослідження.

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Нагадаємо:

  • За останню добу в Україні підтвердили захворювання на COVID-19 у 311 людей, 12 людей впродовж доби померли від коронавірусу.

Українська правда
Теми: коронавірусжертвиХмельницькийCovid-2019
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