Працівниця лікарні померла від COVID на Хмельниччині: перша смерть в регіоні
П'ятниця, 10 квітня 2020, 20:57
У Хмельницькій області від коронавірусу померла працівниця місцевої лікарні. Це перший летальний випадок від недуги в регіоні.
Джерело: Хмельницька ОДА у Facebook
Дослівно: "За результатами дослідження референс-лабораторії Центру громадського здоров'я МОЗ, посмертно підтверджено діагноз COVID-19 у працівниці Хмельницької районної лікарні, що перебувала на лікуванні у цьому ж медичному закладі".
Деталі: Наразі встановлено коло контактних осіб померлої. Вирішується питання щодо проведення їхнього ПЛР-дослідження.
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Нагадаємо:
- За останню добу в Україні підтвердили захворювання на COVID-19 у 311 людей, 12 людей впродовж доби померли від коронавірусу.
Українська правда