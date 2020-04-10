COVID-19 набирає оберти: За добу в Україні 311 нових випадків і 12 смертей

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П'ятниця, 10 квітня 2020, 09:44

За останню добу в Україні підтвердили захворювання COVID-19 у 311 людей, 12 людей впродовж доби померли внаслідок коронавірусу.

Джерело: Центр громадського здоров’я, Міністерство охорони здоров’я України

Деталі: Станом на 9 ранку 10 квітня в Україні – 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав.

За попередню добу, 8 квітня, кількість хворих на COVID-19 в Україні зросла на 224, померлих – на 5. Останніми днями добовий приріст випадків щоразу більший.

За 9 квітня до Центру надійшло 862 повідомлення про підозру на COVID-19. Усього з початку 2020 року надійшло 8763 повідомлення про підозру на COVID-19.

 
МОЗ

Найбільше хворих діагностовано у столиці та Київській області, у Чернівецькій, Івано-Франківській і Тернопільській областях.

 
ЦГЗ

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 119 випадків;

Волинська область – 41 випадок;

Дніпропетровська область – 52 випадки;

Донецька область – 11 випадків;

Житомирська область – 41 випадок;

Закарпатська область – 56 випадків;

Запорізька область – 54 випадки;

Івано-Франківська область – 254 випадки;

Кіровоградська область – 82 випадки;

м. Київ – 348 випадків;

Київська область – 140 випадків;

Львівська область – 82 випадки;

Луганська область – 3 випадки;

Миколаївська область – 0 випадків;

Одеська область – 46 випадків;

Полтавська область – 20 випадків;

Рівненська область – 85 випадків;

Сумська область – 63 випадки;

Тернопільська область – 196 випадків;

Харківська область – 6 випадків;

Херсонська область – 27 випадків;

Хмельницька область – 16 випадків;

Чернівецька область – 366 випадків;

Черкаська область – 86 випадків;

Чернігівська область – 9 випадків.

Цьому передувало: Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко напередодні заявив, що  Україна може уникнути піку захворюваності коронавірусною хворобою COVID-19 у середині квітня, хоча раніше його прогнозували на 14-15 квітня.

Українська правда
Теми: коронавірус Covid-2019 епідемія МОЗ


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