COVID-19 набирає оберти: За добу в Україні 311 нових випадків і 12 смертей
За останню добу в Україні підтвердили захворювання COVID-19 у 311 людей, 12 людей впродовж доби померли внаслідок коронавірусу.
Джерело: Центр громадського здоров’я, Міністерство охорони здоров’я України
Деталі: Станом на 9 ранку 10 квітня в Україні – 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав.
За попередню добу, 8 квітня, кількість хворих на COVID-19 в Україні зросла на 224, померлих – на 5. Останніми днями добовий приріст випадків щоразу більший.
За 9 квітня до Центру надійшло 862 повідомлення про підозру на COVID-19. Усього з початку 2020 року надійшло 8763 повідомлення про підозру на COVID-19.
Найбільше хворих діагностовано у столиці та Київській області, у Чернівецькій, Івано-Франківській і Тернопільській областях.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область – 119 випадків;
Волинська область – 41 випадок;
Дніпропетровська область – 52 випадки;
Донецька область – 11 випадків;
Житомирська область – 41 випадок;
Закарпатська область – 56 випадків;
Запорізька область – 54 випадки;
Івано-Франківська область – 254 випадки;
Кіровоградська область – 82 випадки;
м. Київ – 348 випадків;
Київська область – 140 випадків;
Львівська область – 82 випадки;
Луганська область – 3 випадки;
Миколаївська область – 0 випадків;
Одеська область – 46 випадків;
Полтавська область – 20 випадків;
Рівненська область – 85 випадків;
Сумська область – 63 випадки;
Тернопільська область – 196 випадків;
Харківська область – 6 випадків;
Херсонська область – 27 випадків;
Хмельницька область – 16 випадків;
Чернівецька область – 366 випадків;
Черкаська область – 86 випадків;
Чернігівська область – 9 випадків.
Цьому передувало: Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко напередодні заявив, що Україна може уникнути піку захворюваності коронавірусною хворобою COVID-19 у середині квітня, хоча раніше його прогнозували на 14-15 квітня.