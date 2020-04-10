Работница больницы умерла от COVID на Хмельнитчине: первая смерть в регионе
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Пятница, 10 апреля 2020, 20:57
Работница больницы умерла от коронавируса на Хмельнитчине: первая смерть в регионе
В Хмельницкой области от коронавируса умерла работница местной больницы. Это первый летальный случай болезни в регионе.
Источник: Хмельницкая ОГА в Facebook
Дословно: "По результатам исследования референс-лаборатории Центра общественного здоровья Минздрава, посмертно подтвержден диагноз COVID-19 у работницы Хмельницкой районной больницы, которая находилась на лечении в этом же медицинском учреждении".
Детали: Сейчас установлен круг контактных лиц умершей. Решается вопрос о проведении их ПЦР-исследования.
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Напомним:
- За последние сутки в Украине подтвердили заболевание COVID-19 у 311 человек, 12 человек в течение суток умерли в результате коронавируса.
Украинская правда
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