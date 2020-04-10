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Работница больницы умерла от COVID на Хмельнитчине: первая смерть в регионе

Пятница, 10 апреля 2020, 20:57
Работница больницы умерла от COVID на Хмельнитчине: первая смерть в регионе

Работница больницы умерла от коронавируса на Хмельнитчине: первая смерть в регионе

В Хмельницкой области от коронавируса умерла работница местной больницы. Это первый летальный случай болезни в регионе.

Источник: Хмельницкая ОГА в Facebook

Дословно: "По результатам исследования референс-лаборатории Центра общественного здоровья Минздрава, посмертно подтвержден диагноз COVID-19 у работницы Хмельницкой районной больницы, которая находилась на лечении в этом же медицинском учреждении".

Детали: Сейчас установлен круг контактных лиц умершей. Решается вопрос о проведении их ПЦР-исследования.

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Напомним:

  • За последние сутки в Украине подтвердили заболевание COVID-19 у 311 человек, 12 человек в течение суток умерли в результате коронавируса.

Украинская правда
Темы: коронавирусжертвыХмельницкийCovid-2019
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