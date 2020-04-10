Кличко запевнив, що комендантської години у Києві не буде

У Києві не запроваджуватимуть комендантську годину, як у деяких регіонах України.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко

Пряма мова Кличка: "Це - не в компетенції місцевої влади. Для контролю за дотриманням обмежень цими вихідними правоохоронці нестимуть посилену службу в столиці. Збільшать кількість нарядів поліції для патрулювання у парках і скверах, у публічних місцях Києва".

Деталі: Мер міста розповів, що у Києві станом на сьогодні правоохоронці склали вже 705 адмінпротоколів щодо порушників. І стягнули до бюджету понад 130 тисяч гривень.

Що було раніше: На Волині, Закарпатті та у Чернівецькій області ввели режим максимального обмеження пересування на вихідних – людей просять не виходити з дому з 13:00 суботи до 6:00 понеділка.

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