Кличко запевнив, що комендантської години у Києві не буде
У Києві не запроваджуватимуть комендантську годину, як у деяких регіонах України.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко
Пряма мова Кличка: "Це - не в компетенції місцевої влади. Для контролю за дотриманням обмежень цими вихідними правоохоронці нестимуть посилену службу в столиці. Збільшать кількість нарядів поліції для патрулювання у парках і скверах, у публічних місцях Києва".
Деталі: Мер міста розповів, що у Києві станом на сьогодні правоохоронці склали вже 705 адмінпротоколів щодо порушників. І стягнули до бюджету понад 130 тисяч гривень.
Що було раніше: На Волині, Закарпатті та у Чернівецькій області ввели режим максимального обмеження пересування на вихідних – людей просять не виходити з дому з 13:00 суботи до 6:00 понеділка.
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Передісторія:
- Станом на ранок 10 квітня в Україні підтверджено 2203 випадки захворювання на COVID-19. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 69 людей.