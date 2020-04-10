Кличко запевнив, що комендантської години у Києві не буде

1761 перегляд
П'ятниця, 10 квітня 2020, 21:31

У Києві не запроваджуватимуть комендантську годину, як у деяких регіонах України.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко

Пряма мова Кличка: "Це - не в компетенції місцевої влади. Для контролю за дотриманням обмежень цими вихідними правоохоронці нестимуть посилену службу в столиці. Збільшать кількість нарядів поліції для патрулювання у парках і скверах, у публічних місцях Києва".

Деталі: Мер міста розповів, що у Києві станом на сьогодні правоохоронці склали вже 705 адмінпротоколів щодо порушників. І стягнули до бюджету понад 130 тисяч гривень.

Що було раніше: На Волині, Закарпатті та у Чернівецькій області ввели режим максимального обмеження пересування на вихідних – людей просять не виходити з дому з 13:00 суботи до 6:00 понеділка.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі 

Передісторія:

  • Станом на ранок 10 квітня в Україні підтверджено 2203 випадки захворювання на COVID-19. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 69 людей.

Українська правда
Теми: Київ коронавірус епідемія Віталій Кличко


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Киян попереджають про сильний вітер 10 квітня 2020, 15:10
Кличко: Представники церков домовились перенести поминальний тиждень 10 квітня 2020, 12:27
З-за кордону повертаються понад 150 киян: їх чекають 2 тижні обсервації 10 квітня 2020, 12:26
Усі новини
Головні новини
Новини 10 квітня: підозра Чорновол, обмеження на вихідні
В Італії шостий день поспіль зменшується кількість хворих у реанімації
ДБР відреагувало на випад Авакова
Зеленський анонсував скорочення зарплат усіх держслужбовців
Усі новини
мімімі

Милі фото двох ретриверів з Канади

опитування

На карантині чоловіки стали більше часу витрачати на секс, сон та алкоголь