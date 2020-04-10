Кличко заверил, что комендантского часа в Киеве не будет

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Пятница, 10 апреля 2020, 21:31

В Киеве не будут вводить комендантский час, как в некоторых регионах Украины.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко

Прямая речь Кличко: "Это - не в компетенции местных властей. Для контроля за соблюдением ограничений в эти выходные правоохранители будут нести усиленную службу в столице. Увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева".

Детали: Мэр города рассказал, что в Киеве на сегодня правоохранители составили уже 705 админпротоколов в отношении нарушителей. И взыскали в бюджет более 130 тысяч гривен.

Что было раньше: На Волыни, Закарпатье и в Черновицкой области ввели режим максимального ограничения передвижения на выходных – людей просят не выходить из дома с 13:00 субботы до 6:00 понедельника.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире 

Предыстория:

  • По состоянию на утро 10 апреля в Украине подтверждены 2203 случая заболевания COVID-19. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 69 человек.

Украинская правда
Темы: Киев коронавирус эпидемия Виталий Кличко


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