Втеча з обсервації: вже 19 кримчан порушили карантин на Херсонщині

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П'ятниця, 10 квітня 2020, 21:44

У Херсонській області з 15 до 19 збільшилася кількість українців, які прибули з Криму і втекли з обсервації.

Джерело: заява на брифінгу голови Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва, яку передає Крим.Реалії

Пряма мова: "Зараз їх, на жаль, не 15, а вже 19. Правоохоронці склали на всіх протоколи про адміністративні правопорушення. Це означає штраф від 17 до 34 тисяч гривень".

Деталі: У поліції Херсонщини уточнили, що на українців, які прибули з Криму, станом на 10 квітня склали вже 28 адмінпротоколів: 2 - в Чаплинці і 26 - в Каланчаку.

Передісторія:

  • 8 квітня повідомлялося, що після повернення з окупованого Криму 15 осіб втекли з центру обсервації в Каланчацькому районі Херсонської області.

Теми: Крим карантин Херсонська область коронавірус


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