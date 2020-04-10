Побег из обсервации: уже 19 крымчан нарушили карантин на Херсонщине

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Пятница, 10 апреля 2020, 21:44

В Херсонской области с 15 до 19 увеличилось число сбежавших из обсервации украинцев, прибывших из Крыма.

Источник: заявление на брифинге главы Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева, которое передает Крым.Реалии

Прямая речь: "Сейчас их, к сожалению, не 15, а уже 19. Правоохранители составили на всех протоколы об административных правонарушениях. Это означает штраф от 17 до 34 тысяч гривен".

Детали: В полиции Херсонщины уточнили, что на украинцев, прибывших из Крыма, по состоянию на 10 апреля составили уже 28 админпротоколов: 2 – в Чаплинке и 26 – в Каланчаке.

Предыстория:

  • 8 апреля сообщалось, что после возвращения из оккупированного Крыма 15 человек сбежали из центра обсервации в Каланчацком районе Херсонской области.

Темы: Крым карантин Херсонская область коронавирус


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