Радбез ООН провів перше "коронавірусне" засідання

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П'ятниця, 10 квітня 2020, 22:11

Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй провела перше присвячене коронавірусу засідання.

Джерело: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, якого цитує "Голос Америки"

Пряма мова Гуттеріша: "Пандемія несе серйозну загрозу для підтримання міжнародного миру та безпеки і може призвести до посилення соціальної напруги й насилля, що суттєво похитнуло б нашу здатність боротися з хворобою. Участь Ради безпеки зіграє важливу роль у мінімізації наслідків пандемії COVID-19 у сфері миру й безпеки".

Деталі: Члени Ради безпеки на своєму онлайн-засіданні не змогли домовитися, чи варто органу, до сфери компетенції якого входять міжнародний мир та безпека, вживати якісь заходи у зв’язку з пандемією.

Нагадаємо: Коронавірус вбив вже 100 тисяч людей.

Теми: ООН коронавірус епідемія


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