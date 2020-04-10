Радбез ООН провів перше "коронавірусне" засідання

Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй провела перше присвячене коронавірусу засідання.

Джерело: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, якого цитує "Голос Америки"

Пряма мова Гуттеріша: "Пандемія несе серйозну загрозу для підтримання міжнародного миру та безпеки і може призвести до посилення соціальної напруги й насилля, що суттєво похитнуло б нашу здатність боротися з хворобою. Участь Ради безпеки зіграє важливу роль у мінімізації наслідків пандемії COVID-19 у сфері миру й безпеки".

Деталі: Члени Ради безпеки на своєму онлайн-засіданні не змогли домовитися, чи варто органу, до сфери компетенції якого входять міжнародний мир та безпека, вживати якісь заходи у зв’язку з пандемією.

Нагадаємо: Коронавірус вбив вже 100 тисяч людей.