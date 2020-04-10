Совбез ООН провел первое "Коронавирусное" заседание

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Пятница, 10 апреля 2020, 22:11

Совет безопасности Организации Объединенных Наций провел первое посвященное коронавирусу заседание.

Источник: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, которого цитирует "Голос Америки"

Прямая речь Гуттериша: "Пандемия несет серьезную угрозу для поддержания международного мира и безопасности и может привести к усилению социальной напряженности и насилия, что существенно поколебало бы нашу способность бороться с болезнью. Участие Совета безопасности сыграет важную роль в минимизации последствий пандемии COVID-19 в сфере мира и безопасности".

Детали: Члены Совета безопасности на своем онлайн-заседании не смогли договориться, стоит ли органу, к сфере компетенции которого входят международный мир и безопасность, принимать какие-то меры в связи с пандемией.

Напомним: Коронавирус убил уже 100 тысяч человек.

Темы: ООН коронавирус эпидемия


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