Совбез ООН провел первое "Коронавирусное" заседание

Совет безопасности Организации Объединенных Наций провел первое посвященное коронавирусу заседание.

Источник: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, которого цитирует "Голос Америки"

Прямая речь Гуттериша: "Пандемия несет серьезную угрозу для поддержания международного мира и безопасности и может привести к усилению социальной напряженности и насилия, что существенно поколебало бы нашу способность бороться с болезнью. Участие Совета безопасности сыграет важную роль в минимизации последствий пандемии COVID-19 в сфере мира и безопасности".

Детали: Члены Совета безопасности на своем онлайн-заседании не смогли договориться, стоит ли органу, к сфере компетенции которого входят международный мир и безопасность, принимать какие-то меры в связи с пандемией.

Напомним: Коронавирус убил уже 100 тысяч человек.