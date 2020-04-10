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"У травні Україна має йти на роботу" - Шмигаль готується до виходу з карантину

П'ятниця, 10 квітня 2020, 22:25
У травні Україна має йти на роботу - Шмигаль готується до виходу з карантину

Уряд разом з аналітиками працює над стратегію виходу України з карантину. Для цього створили Раду з питань економічного розвитку.

Джерело: повідомлення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, опубліковане на його телеграм-каналі

Пряма мова: "У травні Україна має йти на роботу. У яких умовах, у яких нових соціальних стандартах, у яких часових рамках — це ті питання, над якими Уряд працює разом з аналітиками".

Деталі: За його словами, уряд створив Раду з питань економічного розвитку України, куди ввійшли "найкращі вчені та економісти зі світовими іменами".

Він зазначив, що наразі Рада розроблює стратегію виходу з карантину, яку буде презентовано наступного тижня.

Шмигаль показав вже досягнені напрацювання:

 

Нагадаємо:

  • 8 квітня Шмигаль заявив, що говорити про послаблення карантинних заходів в Україні можна буде лише у травні, і то, якщо буде знижуватись захворюваність на COVID-19, а до того часу карантин продовжать.

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівкарантинШмигаль коронавірус
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