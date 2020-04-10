"У травні Україна має йти на роботу" - Шмигаль готується до виходу з карантину
Уряд разом з аналітиками працює над стратегію виходу України з карантину. Для цього створили Раду з питань економічного розвитку.
Джерело: повідомлення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, опубліковане на його телеграм-каналі
Пряма мова: "У травні Україна має йти на роботу. У яких умовах, у яких нових соціальних стандартах, у яких часових рамках — це ті питання, над якими Уряд працює разом з аналітиками".
Деталі: За його словами, уряд створив Раду з питань економічного розвитку України, куди ввійшли "найкращі вчені та економісти зі світовими іменами".
Він зазначив, що наразі Рада розроблює стратегію виходу з карантину, яку буде презентовано наступного тижня.
Шмигаль показав вже досягнені напрацювання:
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