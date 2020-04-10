"В мае Украина должна идти на работу" - Шмыгаль готовится к выходу из карантина

7776 просмотров
Пятница, 10 апреля 2020, 22:25

Правительство вместе с аналитиками работает над стратегией выхода Украины из карантина. Для этого создали Совет по вопросам экономического развития.

Источник: сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля, опубликованное на его телеграмм-канале

Прямая речь: "В мае Украина должна идти на работу. В каких условиях, в каких новых социальных стандартах, в каких временных рамках - это те вопросы, над которыми Правительство работает вместе с аналитиками".

Детали: По его словам, Кабмин создал Совет по вопросам экономического развития Украины, куда вошли "лучшие ученые и экономисты с мировыми именами".

Он отметил, что сейчас Совет разрабатывает стратегию выхода из карантина, которая будет презентована на следующей неделе.

Шмыгаль показал уже достигнутые наработки:

 

Дополняется...

Темы: Кабинет министров карантин Шмыгаль коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зе! KOVID-19. Как мутирует вирус Зеленского 10 апреля 2020, 13:30
Аваков дал понять, что в премьеры не метит 10 апреля 2020, 13:25
Правительство изменило карантинные ограничения. Что нового 9 апреля 2020, 18:18
Все новости
Главные новости
"В мае Украина должна идти на работу" - Шмыгаль готовится к выходу из карантина
Новости 10 апреля: подозрение Черновол, ограничения на выходные
В Италии шестой день подряд уменьшается количество больных в реанимации
ГБР отреагировало на выпад Авакова
Все новости
Образование

Как снимают телеуроки для школьников, и почему ошибки неизбежны

исследование

Как долго коронавирус живет на медицинских масках, банкнотах и одежде

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!