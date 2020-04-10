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"В мае Украина должна идти на работу" - Шмыгаль готовится к выходу из карантина

Пятница, 10 апреля 2020, 22:25
В мае Украина должна идти на работу - Шмыгаль готовится к выходу из карантина

Правительство вместе с аналитиками работает над стратегией выхода Украины из карантина. Для этого создали Совет по вопросам экономического развития.

Источник: сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля, опубликованное на его телеграмм-канале

Прямая речь: "В мае Украина должна идти на работу. В каких условиях, в каких новых социальных стандартах, в каких временных рамках - это те вопросы, над которыми Правительство работает вместе с аналитиками".

Детали: По его словам, Кабмин создал Совет по вопросам экономического развития Украины, куда вошли "лучшие ученые и экономисты с мировыми именами".

Он отметил, что сейчас Совет разрабатывает стратегию выхода из карантина, которая будет презентована на следующей неделе.

Шмыгаль показал уже достигнутые наработки:

 

Напомним:

  • 8 апреля Шмыгаль заявил, что говорить об ослаблении карантинных мероприятий в Украине можно будет только в мае, и то, если будет снижаться заболеваемость COVID-19, а до того времени карантин продлят.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровкарантинШмыгалькоронавирус
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