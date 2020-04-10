На Закарпатті від коронавірусу помер лікар

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П'ятниця, 10 квітня 2020, 22:44

У Закарпатській області помер лікар від зараження коронавірусом.

Джерело: в.о. голови Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Гетманенко під час відеозвернення

Пряма мова Гетманенка: "Мене поінформували, що на Закарпатті померла ще одна людина, це лікар. Усі наші рішення, які приймаються зараз, є цілком адекватними та відповідають ситуації в області".

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський розповів, що з державного бюджету проводитимуть виплату грошової допомоги сім’ям лікарів, які загинули від COVID-19.

Українська правда
Теми: Закарпаття коронавірус епідемія


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