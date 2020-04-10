На Закарпатье от коронавируса умер врач

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Пятница, 10 апреля 2020, 22:44

В Закарпатской области умер врач от заражения коронавирусом.

Источник: и.о. председателя Закарпатской областной государственной администрации Алексей Гетманенко во время видеообращения

Прямая речь Гетманенко: "Меня проинформировали, что на Закарпатье скончался еще один человек, это врач. Все наши решения, которые принимаются сейчас, вполне адекватные и соответствуют ситуации в области".

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский рассказал, что из государственного бюджета будут проводить выплату денежной помощи семьям врачей, погибших от COVID-19.

Украинская правда
Темы: Закарпатье коронавирус эпидемия


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