На Закарпатье от коронавируса умер врач

В Закарпатской области умер врач от заражения коронавирусом, это четвертая смерть в регионе.

Источник: и.о. председателя Закарпатской областной государственной администрации Алексей Гетманенко во время видеообращения

Прямая речь Гетманенко: "Меня проинформировали, что на Закарпатье скончался еще один человек, это врач. Все наши решения, которые принимаются сейчас, вполне адекватные и соответствуют ситуации в области".

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский рассказал, что из государственного бюджета будут проводить выплату денежной помощи семьям врачей, погибших от COVID-19.