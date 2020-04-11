Формування Російської Федерації здійснили 15 обстрілів — ООС 

10 квітня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українські захисники вжили необхідних заходів впливу на окупаційні підрозділи та за допомогою чергових вогневих засобів припинили ворожу активність.

Дослівно: "За добу, що минула, внаслідок ворожих обстрілів отримав поранення один військовослужбовець Об’єднаних сил.

Такі дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем зі штатного озброєння підрозділи Об’єднаних сил рішуче подавили ворожу активність. Агресивні та злочинні дії противника й надалі отримуватимуть адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників.

За даними розвідки Об’єднаних сил, 10 квітня наші підрозділи знищили одного та поранили двох російських найманців.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано".

Формирование Российской Федерации осуществили 15 обстрелов — ОСС

10 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские защитники приняли необходимые меры воздействия на оккупационные войска и с помощью дежурных огневых средств прекратили враждебную активность.

Дословно: "За прошедшие сутки, вследствие вражеских обстрелов получил ранения один военнослужащий Объединенных сил.

Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем из штатного вооружения подразделения Объединенных сил решительно подавили вражескую активность. Агрессивные и преступные действия противника и в дальнейшем получать адекватную и неотвратимую ответ со стороны украинских защитников.

По данным разведки Объединенных сил, 10 апреля наши подразделения уничтожили одного и ранили двух российских наемников.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".