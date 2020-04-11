Формирования Российской Федерации осуществили 15 обстрелов — ООС

10 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские защитники приняли необходимые меры воздействия на оккупационные войска и с помощью дежурных огневых средств прекратили враждебную активность.

Дословно: "За прошедшие сутки, вследствие вражеских обстрелов получил ранения один военнослужащий Объединенных сил.

Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем из штатного вооружения подразделения Объединенных сил решительно подавили вражескую активность. Агрессивные и преступные действия противника и в дальнейшем получать адекватную и неотвратимую ответ со стороны украинских защитников.

По данным разведки Объединенных сил, 10 апреля наши подразделения уничтожили одного и ранили двух российских наемников.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".