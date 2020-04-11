Обстріл поблизу Новотошківського: двох бійців поранили

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Субота, 11 квітня 2020, 10:16

В суботу, 11 квітня на Донбасі російсько-окупаційні війська обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Новотошківського, в результаті чого двоє українських військових отримали поранення.

Джерело: штаб ООС у Facebook

Деталі: Противник вів вогонь із мінометів 120 калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу двоє українських захисників отримали осколкові поранення. Евакуаційною технікою воїнів доставили до військово-медичного закладу, де їм надали належну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовців задовільний.

Дослівно:  "Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються".

Українська правда
Теми: ООС Донбас війна


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