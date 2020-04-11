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Обстріл поблизу Новотошківського: двох бійців поранили

Субота, 11 квітня 2020, 10:16
Обстріл поблизу Новотошківського: двох бійців поранили

В суботу, 11 квітня на Донбасі російсько-окупаційні війська обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Новотошківського, в результаті чого двоє українських військових отримали поранення.

Джерело: штаб ООС у Facebook

Деталі: Противник вів вогонь із мінометів 120 калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу двоє українських захисників отримали осколкові поранення. Воїнів евакуювали та доставили до медзакладу. Стан здоров’я військовослужбовців задовільний.

Дослівно:  "Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються".

Українська правда

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Теми: ООСДонбасвійна
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