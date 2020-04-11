Обстрел вблизи Новотошковского: двух бойцов ранили

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Суббота, 11 апреля 2020, 10:16

В субботу, 11 апреля на Донбассе российско-оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Новотошковского, в результате чего двое украинских военных получили ранения.

Источник: штаб ООС в Facebook

Детали: Противник вел огонь из минометов 120 калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела двое украинских защитников получили осколочные ранения. Воинов эвакуировали и доставили в медучреждение. Состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное.

Дословно: "Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются".

Украинская правда
Темы: ООС Донбасс война


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