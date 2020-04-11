За добу в Києві 48 випадків коронавірусу, з них 5 – у медиків

За минулу добу в Києві зафіксували 48 нових випадків захворювання на COVID-19 і 1 летальний випадок.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Facebook

Дослівно: "Динаміка розповсюдження вірусу в столиці – тривожна. Кількість киян, що захворіли на коронавірус, за минулу добу збільшилася на 48 людей.

За добу, що минула, в столиці ще один випадок – на жаль, летальний.

Загалом у Києві вже 396 підтверджених випадків захворювання на COVID-19".

Деталі: За останню добу захворіли 20 жінок віком від 21 до 82 років, три дівчинки – 3, 11 та 15 років, 24 чоловіка віком від 20 до 82 років і 12-річний хлопчик.

Серед киян, що захворіли за минулу добу – 5 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 24 пацієнти. Інші лікуються вдома під контролем медикiв.

Кличко також нагадав, що цими вихідними для контролю за дотриманням обмежень правоохоронці нестимуть посилену службу в столиці. Зокрема, буде збільшено кількість нарядів поліції для патрулювання у парках і скверах, у публічних місцях Києва.

Що передувало: Станом на ранок суботи в Україні підтверджено 2511 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

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