За сутки в Киеве 48 случаев коронавируса, из них 5 – у медиков

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 48 новых случаев заболевания COVID-19 и 1 летальный случай.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Дословно: "Динамика распространения вируса в столице – тревожная. Количество киевлян, заболевших коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось на 48 человек.

По прошедшие сутки в столице еще один случай – к сожалению, летальный.

Всего в Киеве уже 396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19".

Детали: За последние сутки заболели 20 женщин в возрасте от 21 до 82 лет, три девочки – 3, 11 и 15 лет, 24 мужчины в возрасте от 20 до 82 лет и 12-летний мальчик.

Среди киевлян, которые заболели за минувшие сутки – 5 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 24 пациента. Остальные лечатся дома под контролем медиков.

Кличко также напомнил, что в эти выходные для контроля за соблюдением ограничений правоохранители будут нести усиленную службу в столице. В частности, будет увеличено количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева.

Что предшествовало: По состоянию на утро субботы в Украине подтверждено 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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