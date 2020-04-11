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Справи Майдану: ДБР завершило слідство щодо 2 екскерівників з МВС

Субота, 11 квітня 2020, 11:10
Справи Майдану: ДБР завершило слідство щодо 2 екскерівників з МВС

Державне бюро розслідувань завершило досудове слідство у двох кримінальних провадженнях стосовно ексзаступника начальника управління громадської безпеки Головного управління МВС у Києві та колишнього заступника начальника управління - начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки столичного ГУ МВС.

Джерело: сайт Офісу генпрокурора

Деталі: За даними слідства, 30 листопада 2013 року вказані високопосадовці МВС за злочинним наказом організували незаконне перешкоджання проведенню зборів громадян.

Внаслідок цих дій бійці "Беркуту" та внутрішніх військ МВС витіснили близько 300 протестувальників за межі Майдану Незалежності, чим порушили їх конституційне право на мирні збори.

Дії двох колишніх керівників підрозділів МВС кваліфіковано за ч. 2 ст.28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 4 ст.41 (виконання злочинного наказу або розпорядження), ст. 340 ККУ (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій).

Після ознайомлення сторін захисту з матеріалами проваджень, обвинувальні акти будуть скеровані до суду.

Нагадаємо: У 2014 році Міністерство внутрішніх справ виявило, що за наказом командира полку "Беркут" полковника Сергія Кусюка було знищено всю документацію про діяльність спецпідрозділу під час Євромайдану.

Українська правда

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Теми: МайданДБРБеркутМВС
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