Дела Майдана: ГБР завершило следствие против 2 экс-руководителей из МВД

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Суббота, 11 апреля 2020, 11:10

Государственное бюро расследований завершило досудебное следствие по двум уголовным производствам относительно экс-заместителя начальника управления общественной безопасности Главного управления МВД в Киеве и бывшего заместителя начальника управления - начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности столичного ГУ МВД.

Источник: сайт Офиса генпрокурора

Детали: По данным следствия, 30 ноября 2013 года указанные чиновники МВД, выполняя преступный приказ, организовали незаконное препятствование проведению собрания граждан.

В результате этих действий бойцы "Беркута" и внутренних войск МВД вытеснили около 300 протестующих за пределы Майдана Независимости, чем нарушили их конституционное право на мирные собрания.

Действия двух бывших руководителей подразделений МВД квалифицированы по ч. 2 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 4 ст.41 (выполнение преступного приказа или распоряжения), ст. 340 УК (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций).

После ознакомления сторон защиты с материалами производств обвинительные акты будут направлены в суд.

Напомним: В 2014 году Министерство внутренних дел обнаружило, что по приказу командира полка "Беркут" полковника Сергея Кусюка была уничтожена вся документация о деятельности спецподразделения во время Евромайдана.

Украинская правда
Темы: Майдан ГБР Беркут МВД


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