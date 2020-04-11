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До Києва з ОАЕ повернулися 113 українців

Субота, 11 квітня 2020, 11:23
До Києва з ОАЕ повернулися 113 українців

В Україну з ОАЕ у п'ятницю чартерним рейсом повернулися 113 українців.

Джерело: СБУ

Дослівно: "За дорученням глави держави Володимира Зеленського Служба безпеки України у співпраці з партнерами з Об’єднаних Арабських Еміратів та дипломатами обох країн забезпечила повернення на Батьківщину 113 громадян України, які не змогли раніше вилетіти з ОАЕ.

Літак приземлився у міжнародному аеропорту "Бориспіль" 10 квітня".

Деталі: За сприяння іноземних колег чартерним рейсом також доставлено першу партію гуманітарної допомоги Україні від ОАЕ загальним вантажем 10 тонн для боротьби з коронавірусною інфекцією COVID-19.

Зокрема, йдеться про засоби індивідуального захисту: 15 тисяч медичних халатів, 20 тисяч захисних масок, 500 тисяч рукавичок, 30 тисяч пар захисного взуття, 15 тисяч комбінезонів та 6 тисяч літрів дезінфікуючого засобу.

Гуманітарний вантаж отримано без залучення коштів державного бюджету України.

У СБУ зазначили, що всі засоби захисту будуть безпосередньо передані вітчизняним лікарням та медикам.

Що передувало: 10 квітня в МЗС повідомили, що пізно ввечері до аеропорту "Бориспіль" прибув літак з Об’єднаних Арабських Еміратів, на борту якого 10-тонна партія гуманітарної допомоги. Однак про повернення українців не повідомлялося. 

Українська правда

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