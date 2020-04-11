В Киев из ОАЭ вернулись 113 украинцев

В Украину из ОАЭ в пятницу чартерным рейсом вернулись 113 украинцев.

Источник: СБУ

Дословно: "По поручению главы государства Владимира Зеленского Служба безопасности Украины в сотрудничестве с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и дипломатами обеих стран обеспечила возвращение на Родину 113 граждан Украины, которые не смогли ранее вылететь из ОАЭ.

Самолет приземлился в международном аэропорту "Борисполь" 10 апреля".

Детали: При содействии иностранных коллег чартерным рейсом также доставлена ​​первая партия гуманитарной помощи Украине от ОАЭ общим грузом 10 тонн для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

В частности, речь идет о средствах индивидуальной защиты: 15 тысяч медицинских халатов, 20 тысяч защитных масок, 500 тысяч перчаток, 30 тысяч пар защитной обуви, 15 тысяч комбинезонов и 6 тысяч литров дезинфицирующего средства.

Гуманитарный груз получен без привлечения средств государственного бюджета Украины.

В СБУ отметили, что все средства защиты будут непосредственно переданы отечественным больницам и медикам.

Что предшествовало: 10 апреля в МИД сообщили, что поздно вечером в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет из Объединенных Арабских Эмиратов, на борту которого 10-тонная партия гуманитарной помощи. Однако о возвращении украинцев не сообщалось.