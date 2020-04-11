Серед військових у зоні ООС провели 500 ПЛР-тестів на коронавірус

273 перегляди
Субота, 11 квітня 2020, 13:21

Президенту Володимиру Зеленському доповіли, що серед військовослужбовців у зоні ООС уже провели понад 500 ПЛР-тестів на наявність COVID-19, усі показали негативний результат.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: У ході поїздки на Донеччину в суботу Зеленський ознайомився з роботою 66-го Військово-мобільного госпіталю, зокрема відвідав мобільну ПЛР-лабораторію.

Дослівно: "Главі держави доповіли, що серед військовослужбовців у зоні ООС уже провели понад 500 ПЛР-тестів на наявність COVID-19, усі показали негативний результат".

Що передувало: У суботу Зеленський ознайомився з роботою наметового містечка для інфекційних хворих на коронавірусну хворобу 66 Військово-мобільного госпіталю на Донеччині.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі коронавірус Зеленський


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На Донбасі ворог стріляє з "відведених" мінометів: поранення отримав один боєць 8 квітня 2020, 18:00
Бойовики обстріляли Мар’їнку і поранили жінку 7 квітня 2020, 22:41
Російські найманці знову вели обстріли із забороненої "Мінськом" зброї 7 квітня 2020, 07:26
Усі новини
Головні новини
11 квітня. No time to die: В світі 100 тисяч загиблих, у США вірус у тюрмах, у Кореї браслети для порушників карантину
Комітет затвердив зміни до бюджету на 2020 рік
За добу в Києві 48 випадків коронавірусу, з них 5 – у медиків
Миколаївщина тепер теж із COVID-19: зафіксовано 2 випадки
Усі новини
Музика

Українська музика березня: онлайн-концерти та нові пісні

експерти

Карантин повинен тривати, поки світ не знайде вакцини