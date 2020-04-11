Серед військових у зоні ООС провели 500 ПЛР-тестів на коронавірус

Президенту Володимиру Зеленському доповіли, що серед військовослужбовців у зоні ООС уже провели понад 500 ПЛР-тестів на наявність COVID-19, усі показали негативний результат.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: У ході поїздки на Донеччину в суботу Зеленський ознайомився з роботою 66-го Військово-мобільного госпіталю, зокрема відвідав мобільну ПЛР-лабораторію.

Дослівно: "Главі держави доповіли, що серед військовослужбовців у зоні ООС уже провели понад 500 ПЛР-тестів на наявність COVID-19, усі показали негативний результат".

Що передувало: У суботу Зеленський ознайомився з роботою наметового містечка для інфекційних хворих на коронавірусну хворобу 66 Військово-мобільного госпіталю на Донеччині.