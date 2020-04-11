Среди военных в зоне ООС провели 500 ПЦР-тестов на коронавирус

106 просмотров
Суббота, 11 апреля 2020, 13:21

Президенту Владимиру Зеленскому доложили, что среди военнослужащих в зоне ООС уже провели более 500 ПЦР-тестов на наличие COVID-19, все показали отрицательный результат.

Источник: пресс-служба президента

Детали: В ходе поездки в Донецкую область в субботу Зеленский ознакомился с работой 66-го Военно-мобильного госпиталя, в частности посетил мобильную ПЦР-лабораторию.

Дословно: "Главе государства доложили, что среди военнослужащих в зоне ООС уже провели более 500 ПЦР-тестов на наличие COVID-19, все показали отрицательный результат".

Что предшествовало: В субботу президент Владимир Зеленский ознакомился с работой палаточного городка для инфекционных больных коронавирусной болезнью 66 Военно-мобильного госпиталя в Донецкой области.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе коронавирус Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
На Донбассе враг стреляет из "отведенных" минометов: ранен боец 8 апреля 2020, 18:00
Боевики обстреляли Марьинку и ранили женщину 7 апреля 2020, 22:41
Российские наемники снова вели обстрелы с запрещенной "Минском" оружия 7 апреля 2020, 07:26
Все новости
Главные новости
Комитет утвердил изменения в бюджет на 2020 год
За сутки в Киеве 48 случаев коронавируса, из них 5 – у медиков
Николаевщина теперь тоже с коронавирусом: зафиксировано 2 случая
Комендантский час возможен только при чрезвычайном положении – полиция
Все новости
Общество

Уборка во время карантина: дезинфекторы, стирка, очистка поверхностей

мимими

Милые фото двух ретриверов из Канады

Поиск по сайту
Архив
Весь архів