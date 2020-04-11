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Среди военных в зоне ООС провели 500 ПЦР-тестов на коронавирус

Суббота, 11 апреля 2020, 13:21
Среди военных в зоне ООС провели 500 ПЦР-тестов на коронавирус

Президенту Владимиру Зеленскому доложили, что среди военнослужащих в зоне ООС уже провели более 500 ПЦР-тестов на наличие COVID-19, все показали отрицательный результат.

Источник: пресс-служба президента

Детали: В ходе поездки в Донецкую область в субботу Зеленский ознакомился с работой 66-го Военно-мобильного госпиталя, в частности посетил мобильную ПЦР-лабораторию.

Дословно: "Главе государства доложили, что среди военнослужащих в зоне ООС уже провели более 500 ПЦР-тестов на наличие COVID-19, все показали отрицательный результат".

Что предшествовало: В субботу президент Владимир Зеленский ознакомился с работой палаточного городка для инфекционных больных коронавирусной болезнью 66 Военно-мобильного госпиталя в Донецкой области.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассекоронавирусЗеленский
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