У Кривому Розі через контакт із хворою на коронавірус ізолювали більше 100 людей

У Кривому Розі через контакт з хворою на коронавірус ізолювали понад сто людей – лікарів та пацієнтів лікарні, де її спершу лікували, а також людей з місця її роботи та з кола спілкування.

Джерело: Радіо Свобода, якому цю інформацію підтвердили в пресслужбі Криворізької міськради

Деталі: За даними пресслужби, жінка була шпиталізована до лікарні №3 6 квітня за рекомендацією сімейного лікаря з діагнозом ГРВІ й почала отримувати лікування.

Діагноз коронавірусної інфекції був підтверджений лабораторно методом полімеразно-ланцюгової реакції тільки ввечері 10 квітня. Того ж дня жінку перевели до базової інфекційної лікарні.

Люди, з якими контактувала інфікована, ізольовані. Станом на ранок суботи пацієнтам і медперсоналу лікарні, де жінка спершу перебувала, зробили експрестести. У двох з них результати – слабопозитивні, у трьох – позитивні. Усіх людей обстежать методом ПЛР.

Родина жінки також на перебуває на самоізоляції вдома. Здійснили також санобробку приміщень, де перебувала хвора.

Станом на 11 квітня, на Дніпропетровщині виявили 55 випадків коронавірусу.

Що передувало: Станом на ранок суботи в Україні підтверджено 2511 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

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