В Кривом Роге из-за контакта с больной коронавирусом изолировали более 100 человек

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Суббота, 11 апреля 2020, 15:41

В Кривом Роге из-за контакта с больной коронавирусом изолировали более ста человек – врачей и пациентов больницы, где ее сначала лечили, а также людей с места ее работы и из круга общения.

Источник: Радио Свобода, которому эту информацию подтвердили в пресс-службе Криворожского горсовета

Детали: По данным прессслужбы, женщина была госпитализирована в больницу №3 6 апреля по рекомендации семейного врача с диагнозом ОРВИ и начала получать лечение.

Диагноз коронавирусной инфекции был подтвержден лабораторно методом полимеразной цепной реакции только вечером 10 апреля. В тот же день женщину перевели в базовую инфекционную больницу.

Люди, с которыми контактировала инфицированная, изолированы. По состоянию на утро субботы пациентам и медперсоналу больницы, где женщина сначала находилась, сделали экспресс-тесты. У двух из них результаты – слабоположительные, у трех – положительные. Всех людей обследуют методом ПЦР.

Семья женщины также на находится на самоизоляции дома. Осуществили также санобработку помещений, где находилась больная.

По состоянию на 11 апреля, в Днепропетровской области обнаружили 55 случаев коронавируса.

Что предшествовало: По состоянию на утро субботы в Украине подтверждено 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: Кривой Рог коронавирус


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