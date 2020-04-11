В Кривом Роге из-за контакта с больной коронавирусом изолировали более 100 человек
В Кривом Роге из-за контакта с больной коронавирусом изолировали более ста человек – врачей и пациентов больницы, где ее сначала лечили, а также людей с места ее работы и из круга общения.
Источник: Радио Свобода, которому эту информацию подтвердили в пресс-службе Криворожского горсовета
Детали: По данным прессслужбы, женщина была госпитализирована в больницу №3 6 апреля по рекомендации семейного врача с диагнозом ОРВИ и начала получать лечение.
Диагноз коронавирусной инфекции был подтвержден лабораторно методом полимеразной цепной реакции только вечером 10 апреля. В тот же день женщину перевели в базовую инфекционную больницу.
Люди, с которыми контактировала инфицированная, изолированы. По состоянию на утро субботы пациентам и медперсоналу больницы, где женщина сначала находилась, сделали экспресс-тесты. У двух из них результаты – слабоположительные, у трех – положительные. Всех людей обследуют методом ПЦР.
Семья женщины также на находится на самоизоляции дома. Осуществили также санобработку помещений, где находилась больная.
По состоянию на 11 апреля, в Днепропетровской области обнаружили 55 случаев коронавируса.
Что предшествовало: По состоянию на утро субботы в Украине подтверждено 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире