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Шмигаль представив команду з подолання наслідків епідемії

Субота, 11 квітня 2020, 16:51
Шмигаль представив команду з подолання наслідків епідемії

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав склад новоствореної Ради з питань економічного розвитку, яка шукатиме шляхи подолання наслідків поширення коронавірусу в Україні.

Джерело: телеграм-канал Шмигаля

Деталі: Очільник уряду зазначив, що перше завдання Ради з питань економічного розвитку — це напрацювати комплекс заходів для подолання наслідків поширення COVID-19 у державі.

У п’ятницю, 10 квітня Рада провела перше установче засідання, темою якого була стратегія та ідеї виходу країни з карантину. Шмигаль визнає, що поки є лише напрацювання й бачення цього плану, проте він щодня оновлюєється, залежно від поведінки шкали захворюваності. Над планом працюють провідні науковці та економісти.

Прем’єр представив персональний склад Ради:

  • Ігор Петрашко — міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
  • Ярослав Жаліло — заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень
  • Елла Лібанова — директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України
  • Андерс Аслунд — старший науковий співробітник Атлантичної ради США
  • Олег Устенко — радник президента України
  • Ерік Найман — керуючий партнер Capital Times
  • Віллем Буітер — професор Колумбійського університету
  • Євген Пенцак — викладач економіки та фінансів Києво-Могилянської бізнес-школи

Пряма мова: "Ми працюватимемо не лише над першочерговими антикризовими кроками, але й над довгостроковою стратегією розвитку України".

Передісторія: 10 квітня прем’єр сказав, що уряд разом з аналітиками працює над стратегію виходу України з карантину. Для цього створили Раду з питань економічного розвитку.

Українська правда

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Теми: коронавірусШмигаль карантинCovid-2019Україна
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