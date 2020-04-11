Шмигаль представив команду з подолання наслідків епідемії

565 переглядів
Субота, 11 квітня 2020, 16:51

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав склад новоствореної Ради з питань економічного розвитку, яка шукатиме шляхи подолання наслідків поширення коронавірусу в Україні.

Джерело: телеграм-канал Шмигаля

Деталі: Очільник уряду зазначив, що перше завдання Ради з питань економічного розвитку — це напрацювати комплекс заходів для подолання наслідків поширення COVID-19 у державі.

У п’ятницю, 10 квітня Рада провела перше установче засідання, темою якого була стратегія та ідеї виходу країни з карантину. Шмигаль визнає, що поки є лише напрацювання й бачення цього плану, проте він щодня оновлюєється, залежно від поведінки шкали захворюваності. Над планом працюють провідні науковці та економісти.

Прем’єр представив персональний склад Ради:

  • Ігор Петрашко — Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
  • Ярослав Жаліло — заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень
  • Елла Лібанова — директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України
  • Андерс Аслунд — старший науковий співробітник Атлантичної ради США
  • Олег Устенко — радник Президента України
  • Ерік Найман — керуючий партнер Capital Times
  • Віллем Буітер — професор Колумбійського університету
  • Євген Пенцак — викладач економіки та фінансів Києво-Могилянської бізнес-школи

Пряма мова: "Ми працюватимемо не лише над першочерговими антикризовими кроками, але й над довгостроковою стратегією розвитку України".

Передісторія: 10 квітня прем’єр сказав, що уряд разом з аналітиками працює над стратегію виходу України з карантину. Для цього створили Раду з питань економічного розвитку.

Українська правда
Теми: коронавірус Шмигаль карантин Covid-2019 Україна


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Голова району на Рівненщині захворів на Covid-19 11 квітня 2020, 16:22
У Кривому Розі через контакт із хворою на коронавірус ізолювали більше 100 людей 11 квітня 2020, 15:41
США вводитимуть санкції проти країн, що не забирають своїх громадян 11 квітня 2020, 14:57
Усі новини
Головні новини
Зеленський: Розведення допомогло зменшити обстріли, готуємо нові ділянки
11 квітня. No time to die: В світі 100 тисяч загиблих, у США вірус у тюрмах, у Кореї браслети для порушників карантину
Комітет затвердив зміни до бюджету на 2020 рік
За добу в Києві 48 випадків коронавірусу, з них 5 – у медиків
Усі новини
соцмережі

5 способів, як соцмережі змінюють наш мозок

експерти

Карантин повинен тривати, поки світ не знайде вакцини