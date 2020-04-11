Шмигаль представив команду з подолання наслідків епідемії

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав склад новоствореної Ради з питань економічного розвитку, яка шукатиме шляхи подолання наслідків поширення коронавірусу в Україні.

Джерело: телеграм-канал Шмигаля

Деталі: Очільник уряду зазначив, що перше завдання Ради з питань економічного розвитку — це напрацювати комплекс заходів для подолання наслідків поширення COVID-19 у державі.

У п’ятницю, 10 квітня Рада провела перше установче засідання, темою якого була стратегія та ідеї виходу країни з карантину. Шмигаль визнає, що поки є лише напрацювання й бачення цього плану, проте він щодня оновлюєється, залежно від поведінки шкали захворюваності. Над планом працюють провідні науковці та економісти.

Прем’єр представив персональний склад Ради:

Ігор Петрашко — Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Ярослав Жаліло — заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень

Елла Лібанова — директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України

Андерс Аслунд — старший науковий співробітник Атлантичної ради США

Олег Устенко — радник Президента України

Ерік Найман — керуючий партнер Capital Times

Віллем Буітер — професор Колумбійського університету

Євген Пенцак — викладач економіки та фінансів Києво-Могилянської бізнес-школи

Пряма мова: "Ми працюватимемо не лише над першочерговими антикризовими кроками, але й над довгостроковою стратегією розвитку України".

Передісторія: 10 квітня прем’єр сказав, що уряд разом з аналітиками працює над стратегію виходу України з карантину. Для цього створили Раду з питань економічного розвитку.