Шмыгаль представил команду по преодолению последствий эпидемии

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал состав новосозданного Совета по вопросам экономического развития, который будет искать пути преодоления последствий распространения коронавируса в Украине.

Источник: телеграм-канал Шмыгаля

Детали: Глава правительства отметил, что первая задача Совета по вопросам экономического развития - это выработать комплекс мер по преодолению последствий распространения COVID-19 в государстве.

В пятницу, 10 апреля Рада провела первое учредительное заседание, темой которого была стратегия и идеи выхода страны из карантина. Шмыгаль признает, что пока есть только наработки и видение этого плана, однако он ежедневно обновляется, в зависимости от изменения шкалы заболеваемости. Над планом работают ведущие ученые и экономисты.

Премьер представил персональный состав Совета:

Игорь Петрашко - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства

Ярослав Жалило - заместитель директора Национального института стратегических исследований

Элла Либанова - директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины

Андерс Аслунд - старший научный сотрудник Атлантического совета США

Олег Устенко - советник президента Украины

Эрик Найман - управляющий партнер Capital Times

Виллем Буитер - профессор Колумбийского университета

Евгений Пенцак - преподаватель экономики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы

Прямая речь: "Мы будем работать не только над первоочередными антикризисными шагами, но и над долгосрочной стратегией развития Украины".

Предыстория: 10 апреля премьер сказал, что правительство вместе с аналитиками работает над стратегией выхода Украины из карантина. Для этого создали Совет по вопросам экономического развития.