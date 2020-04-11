Шмыгаль представил команду по преодолению последствий эпидемии

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Суббота, 11 апреля 2020, 16:51

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал состав новосозданного Совета по вопросам экономического развития, который будет искать пути преодоления последствий распространения коронавируса в Украине.

Источник: телеграм-канал Шмыгаля

Детали: Глава правительства отметил, что первая задача Совета по вопросам экономического развития - это выработать комплекс мер по преодолению последствий распространения COVID-19 в государстве.

В пятницу, 10 апреля Рада провела первое учредительное заседание, темой которого была стратегия и идеи выхода страны из карантина. Шмыгаль признает, что пока есть только наработки и видение этого плана, однако он ежедневно обновляется, в зависимости от изменения шкалы заболеваемости. Над планом работают ведущие ученые и экономисты.

Премьер представил персональный состав Совета:

  • Игорь Петрашко - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства
  • Ярослав Жалило - заместитель директора Национального института стратегических исследований
  • Элла Либанова - директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины
  • Андерс Аслунд - старший научный сотрудник Атлантического совета США
  • Олег Устенко - советник президента Украины
  • Эрик Найман - управляющий партнер Capital Times
  • Виллем Буитер - профессор Колумбийского университета
  • Евгений Пенцак - преподаватель экономики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы

Прямая речь: "Мы будем работать не только над первоочередными антикризисными шагами, но и над долгосрочной стратегией развития Украины".

Предыстория: 10 апреля премьер сказал, что правительство вместе с аналитиками работает над стратегией выхода Украины из карантина. Для этого создали Совет по вопросам экономического развития.

Украинская правда
Темы: коронавирус Шмыгаль карантин Covid-2019 Украина


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