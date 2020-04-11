Білорусь визнала, що в країні на Covid-19 захворіли сотні медиків

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Субота, 11 квітня 2020, 17:14

У Білорусі понад 300 медпрацівників заразилися коронавірусом.

Джерело: Інтерфакс-Захід з посилання на заяву міністра охорони здоров'я Республіки Білорусь Володимира Караніка

Пряма мова: "На сьогодні лабораторно підтверджено 301 випадок зараження медичних працівників. По кожному випадку ми проводимо епідрозслідування".

Деталі: За словами чиновника, найбільше хворих медиків виявили у Вітебську та Мінську. При цьому менше заражалися медпрацівники там, де клініки були перепрофільовані заздалегідь.

Нагадаємо: Білорусь звернулася до Європейського Союзу з проханням підтримати її систему охорони здоров'я і допомогти в подоланні макроекономічних наслідків коронавірусної кризи.

Теми: Білорусь коронавірус Covid-2019 епідемія


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