Білорусь визнала, що в країні на Covid-19 захворіли сотні медиків
У Білорусі понад 300 медпрацівників заразилися коронавірусом.
Джерело: Інтерфакс-Захід з посилання на заяву міністра охорони здоров'я Республіки Білорусь Володимира Караніка
Пряма мова: "На сьогодні лабораторно підтверджено 301 випадок зараження медичних працівників. По кожному випадку ми проводимо епідрозслідування".
Деталі: За словами чиновника, найбільше хворих медиків виявили у Вітебську та Мінську. При цьому менше заражалися медпрацівники там, де клініки були перепрофільовані заздалегідь.
Нагадаємо: Білорусь звернулася до Європейського Союзу з проханням підтримати її систему охорони здоров'я і допомогти в подоланні макроекономічних наслідків коронавірусної кризи.