Беларусь признала, что в стране коронавирусом заразились сотни медиков

В Беларуси более 300 медработников заразились Covid-19.

Источник: Интерфакс-Запад со ссылкой на заявление министра здравоохранения Республики Беларусь Владимира Караника

Прямая речь: "На сегодня лабораторно подтвержден 301 случай заражения медицинских работников. По каждому случаю мы проводим эпидрасследование".

Детали: По словам чиновника, больше всего больных медиков обнаружили в Витебске и Минске. При этом меньше заражались медработники там, где клиники были перепрофилированы заранее.

Напомним Беларусь обратилась к Европейскому Союзу с просьбой поддержать ее систему здравоохранения и помочь в преодолении макроэкономических последствий коронавирусного кризиса.