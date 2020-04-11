Беларусь признала, что в стране коронавирусом заразились сотни медиков
Суббота, 11 апреля 2020, 17:14
В Беларуси более 300 медработников заразились Covid-19.
Источник: Интерфакс-Запад со ссылкой на заявление министра здравоохранения Республики Беларусь Владимира Караника
Прямая речь: "На сегодня лабораторно подтвержден 301 случай заражения медицинских работников. По каждому случаю мы проводим эпидрасследование".
Детали: По словам чиновника, больше всего больных медиков обнаружили в Витебске и Минске. При этом меньше заражались медработники там, где клиники были перепрофилированы заранее.
Напомним Беларусь обратилась к Европейскому Союзу с просьбой поддержать ее систему здравоохранения и помочь в преодолении макроэкономических последствий коронавирусного кризиса.