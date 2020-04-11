У ЗСУ зафіксували перше одужання від COVID-19

У Збройних Силах України зафіксовано перше одужання від COVID-19 – у військової лікарки Хмельницького військового шпиталю.

Джерело: видання Міноборони АрміяINFORM

Дослівно: "За словами начальника військового госпіталю полковника медичної служби Сергія Мельника, два останні лабораторні дослідження методом ПЛР дали негативний результат.

Загалом лікування проходило без особливих ускладнень стану здоров’я хворої. Вчора її виписали з Хмельницької інфекційної лікарні й упродовж двох тижнів вона перебуватиме вдома на самоізоляції під наглядом сімейного лікаря".

Деталі: Коронавірус у військової лікарки було виявлено 2 квітня методом ПЛР.

Зазначається, що лабораторні дослідження методом ПЛР у лікарів і медичних сестер Хмельницького військового шпиталю, які потрапили до кола контактних осіб з хворою на COVID-19, дали негативні результати.

Усі 17 представників лікарсько-сестринського складу шпиталю, які раніше перебували на самоізоляції, наразі повернулися до виконання своїх посадових обов’язків.

Що передувало: 10 квітня кількість військових, які захворіли на коронавірус, збільшилася до 10.