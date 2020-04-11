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В ВСУ зафиксировали первое выздоровление от COVID-19

Суббота, 11 апреля 2020, 19:11
В ВСУ зафиксировали первое выздоровление от COVID-19

В Вооруженных Силах Украины зафиксировано первое выздоровления от COVID-19 – у женщины, военного врача Хмельницкого военного госпиталя.

Источник: издание Минобороны АрмияINFORM

Дословно: "По словам начальника военного госпиталя полковника медицинской службы Сергея Мельника, два последних лабораторные исследования методом ПЦР дали отрицательный результат.

В общем лечение проходило без особых осложнений состояния здоровья больной. Вчера ее выписали из Хмельницкой инфекционной больницы и в течение двух недель она будет находиться дома на самоизоляции под наблюдением семейного врача".

Детали: Коронавирус у военного врача был обнаружен 2 апреля методом ПЦР.

Отмечается, что лабораторные исследования методом ПЦР у врачей и медицинских сестер Хмельницкого военного госпиталя, которые попали в круг контактных лиц с больной COVID-19, дали отрицательные результаты.

Все 17 представителей лечебно-сестринского состава госпиталя, которые ранее находились на самоизоляции, вернулись к исполнению своих должностных обязанностей.

Что предшествовало: 10 апреля количество военных, заболевших коронавирусом, увеличилось до 10.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силыкоронавирус
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